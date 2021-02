Innate Pharma : nouvelles avancées dans le développement clinique de son produit expérimental propriétaire et "first-in-class", lacutamab

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce de nouvelles avancées dans le développement clinique de son produit expérimental propriétaire et "first-in-class", lacutamab. Lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 en développement dans les lymphomes à cellules T.

Ces avancées concernent la progression de la cohorte de patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 (cohorte 2) au stade 2 dans l'étude TELLOMAK, ainsi que l'initiation d'un programme clinique dans les lymphomes T périphériques.

Mycosis fongoïdes : progression de la cohorte 2 de l'essai TELLOMAK au stade 2

Dans l'étude de Phase 2 TELLOMAK, une étude internationale, ouverte et multi-cohorte, lacutamab a démontré un signal préliminaire positif dans la cohorte 2. Cette cohorte a atteint le nombre pré-établi de réponses nécessaires pour avancer au stade 2, permettant à la Société de recruter des patients supplémentaires. La Société prévoit de présenter ces données préliminaires en congrès scientifique en 2021.

Le recrutement est en cours dans la cohorte 3, qui évalue lacutamab en monothérapie chez les patients présentant un mycosis fongoïde n'exprimant pas KIR3DL2.

Lymphomes T périphériques : initiation d'une stratégie clinique basée sur les données

La Société a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit d'initier deux essais cliniques en parallèle afin d'évaluer lacutamab chez les patients présentant un lymphome T périphérique en rechute ou réfractaire et exprimant KIR3DL2. Ensemble, ces essais permettront d'établir une stratégie clinique basée sur les données afin d'identifier des opportunités potentielles pour lacutamab dans les indications en rechutes, ainsi qu'une possible extension future en traitement de premières lignes dans les lymphomes T périphériques.

Essai de Phase 1b : un essai clinique de Phase 1b sponsorisé par la Société, évaluant lacutamab en monothérapie chez les patients présentant un lymphome T périphérique en rechute et exprimant KIR3DL2.

Essai de Phase 2 KILT1 : The Lymphoma Study Association (LYSA) va mettre en place en tant que promoteur un essai randomisé, évaluant lacutamab en combinaison avec une chimiothérapie GEMOX (gemcitabine en combinaison avec oxaliplatin) contre GEMOX seule chez les patients en rechute ou réfractaires et exprimant KIR3DL2.

"Lacutamab est notre produit clinique prioritaire, et nous sommes ravis de partager le progrès important sur ce programme. Le signal préliminaire observé dans la population de patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 est encourageant et a conduit à franchir le seuil pré-établi pour cette cohorte plus tôt que prévu" commente Joyson Karakunnel, MD, MSc, FACP, Directeur Médical d'Innate Pharma. "De plus, nos essais dans les lymphomes T périphériques annoncés aujourd'hui renforcent notre stratégie d'évaluer le potentiel de lacutamab dans des indications en rechute ou réfractaires dans un premier temps, puis potentiellement d'étendre à des lignes de traitement plus en amont. Collaborer avec l'association LYSA nous apportera une expertise d'une valeur inestimable compte tenu de leur expérience dans l'établissement de stratégies thérapeutiques pour les patients ayant un lymphome."