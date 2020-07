Innate Pharma : nomination du Dr Joyson Karakunnel au poste de Vice-président exécutif et Directeur Médical

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Joyson Karakunnel au poste de Vice-président exécutif et Directeur Médical. Pierre Dodion, Directeur Médical d'Innate Pharma depuis 2014, part à la retraite.

Dr Karakunnel rejoint la Société avec une expérience substantielle en immuno-oncologie et en développement de médicaments. En tant que Directeur Médical, il sera responsable de l'avancement du portefeuille clinique d'Innate et dirigera une équipe globale centrée sur la stratégie clinique, la sécurité des patients, les affaires réglementaires et les affaires médicales.

Dernièrement, Dr Karakunnel était Directeur Médical et Vice-président senior chez Tizona Therapeutics, où il a mené le développement des biothérapies de la société. Avant Tizona, il a occupé plusieurs postes au sein d'Arcus Biosciences et AstraZeneca/MedImmune ; ses responsabilités incluaient la direction des activités de développement clinique, la sécurité des médicaments et les affaires réglementaires. Il est de plus conseiller médical au Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

"Nous sommes heureux d'accueillir Joyson Karakunnel au poste de Directeur Médical. Joyson est un médecin oncologiste expérimenté, qui apporte une grande expertise en immunologie, oncologie et hématologie, ce qui contribuera à accélérer la délivrance de nouveaux médicaments aux patients" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Nous sommes reconnaissants envers Pierre pour ses contributions inestimables. Durant ses six années à Innate, il a fait progresser plusieurs actifs clés vers un stade de développement clinique avancé, ce qui aura un impact durable sur la Société."

Dr Dodion a rejoint Innate en 2014 et a joué un rôle important dans la stratégie clinique de la Société ; il a fait progresser des programmes clés en oncologie à des stades avancés. Il a mené le développement clinique de plusieurs programmes thérapeutiques, dont monalizumab, un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement "first-in-class", et lacutamab, un anticorps "first-in-class", développé pour le traitement des lymphomes T avancés. Pierre Dodion évoluera vers un rôle de consultant pour Innate suite à son départ à la retraite.

En plus de sa carrière en développement de médicaments en oncologie et hématologie, Dr Karakunnel a été investigateur d'essai clinique au National Cancer Institute et chef d'équipe pour le groupe hématologique au Walter Reed National Military Medical Center. Il a également été professeur associé aux services en uniforme de l'Université des sciences de la santé et examinateur médical à l'agence américaine du médicament (FDA, Food and Drug Administration).

"Je suis fier de rejoindre Innate à un moment passionnant avec plusieurs molécules à des stades avancés de développement, de nouvelles molécules entrant en phase clinique et de nouvelles indications explorées en oncologie ainsi que pour le COVID-19, " commente Joyson Karakunnel, Directeur Médical d'Innate Pharma. " Il s'agit clairement d'une société qui dispose d'un portefeuille solide et qui se concentre sur le système immunitaire inné, ce qui complète le travail que j'ai effectué dans les milieux universitaires et industriels. Je me réjouis de faire progresser l'innovation avec les scientifiques et les cliniciens talentueux de la Société."

Dr Karakunnel a occupé le poste d'enseignant-chercheur en hématologie et oncologie au National Cancer Institute et a effectué sa résidence en médecine interne à l'Université de médecine et de dentisterie du New Jersey, où il était résident en chef. Il a obtenu son doctorat en médecine à l'Université Annamalai en Inde et est également titulaire d'une maîtrise en pharmacologie de l'université du Maryland.

Dr Karakunnel sera basé dans les bureaux d'Innate à Rockville dans le Maryland.