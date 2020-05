Innate Pharma : nomination de Pascale Boissel au Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce les résultats du vote des actionnaires à l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue à huis clos à Marseille le 19 mai 2020. Toutes les résolutions ont été votées selon les recommandations du Directoire.

43.629.034 votes ont été enregistrés sur un total de 79.698.670 actions ayant droits de vote, soit un quorum de 55,300%.

Les résolutions, le résultat du scrutin par résolution et les documents relatif à l'Assemblée générale mixte sont disponibles dans la section Documentation de l'Assemblée générale 2020 sur le site internet de la Société : https://www.innate-pharma.com/fr/investisseurs/information-reglementee-et-publications/assemblees-generales-actionnaires/documentation-assemblee-generale-2020.

Le Document d'Enregistrement Universel 2019 est disponible sur le site internet de la Société.

Lors de cette Assemblée, Madame Pascale Boissel a été nommée en tant que nouveau membre du Conseil de surveillance et membre du Comité d'Audit.

Madame Boissel est spécialiste des finances, de l'audit, du contrôle interne, de la gestion de la croissance et des opérations de restructuration. Elle a acquis une expérience de plus de 30 ans dans un large panel d'activités : audit, transactions, alimentation et boissons (Danone), matériaux de construction (Lafarge Holcim), enseignement et, plus récemment, santé et biotechnologie. Elle a débuté sa carrière dans l'audit et la finance d'entreprise chez PricewaterhouseCoopers Paris. Madame Boissel est actuellement consultante en finance et directrice financière à temps partiel de Novadiscovery.