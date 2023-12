Innate Pharma : Mondher Mahjoubi a démissionné de ses fonctions de Président du Directoire

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce que Mondher Mahjoubi a démissionné de ses fonctions de Président du Directoire, à compter de janvier 2024, pour rejoindre un grand groupe pharmaceutique.

Hervé Brailly, Président du Conseil de Surveillance d'Innate Pharma, ancien Président du Directoire et co-fondateur de la société, assurera l'intérim dans l'attente d'un successeur permanent. La société s'attachera à renforcer son Directoire dans le courant de l'année prochaine.

Irina Staatz-Granzer, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance depuis plusieurs années, est nommée Présidente du Conseil de Surveillance.

"Mondher a eu un fort impact positif au cours de son mandat chez Innate Pharma, notamment en renforçant nos partenariats avec AstraZeneca et Sanofi, en cotant la Société en bourse aux Etats-Unis sur le NASDAQ, et en faisant progresser notre solide portefeuille clinique" a déclaré Hervé Brailly, Président du Conseil de Surveillance d'Innate Pharma. "Nous le remercions pour tout ce qu'il a apporté à la Société et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futures fonctions."

"Ce fut une période exceptionnelle de transformation profonde d'Innate Pharma qui a permis de traduire notre excellence scientifique en un riche portefeuille de produits innovants" a déclaré Mondher Mahjoubi. "J'ai eu le privilège de travailler avec une équipe talentueuse et engagée ; ensemble, nous avons toujours à coeur de proposer de nouveaux médicaments pour améliorer la vie des patients, ce qui continuera à être une de mes passions à l'avenir."