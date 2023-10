Innate Pharma : Mise à jour concernant le programme clinique lacutamab

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce que l'agence américaine du médicament (Food and Drug Administration - FDA) a décidé de la suspension clinique partielle et la suspension du recrutement de nouveaux patients dans les essais cliniques de la société, IPH4102-201 (Phase 2 TELLOMAK) et 102 (Phase 1b dans les lymphomes T périphériques), en cours avec lacutamab.

La suspension clinique partielle fait suite à un cas mortel de lymphohistiocytose hémophagocytaire, une maladie hématologique rare. Les patients déjà traités dans le cadre de l'étude et pour lesquels un bénéfice clinique est observé peuvent continuer leur traitement après avoir renouvelé leur consentement.

TELLOMAK, l'essai clinique de Phase 2 en cours avec lacutamab dans les lymphomes T cutanés a terminé le recrutement des patients au second trimestre 2023 (n=170 patients). Le recrutement est également terminé dans la cohorte initiale (n=20 patients) de l'essai de Phase 1b dans les lymphomes T périphériques. L'essai de Phase 1b est en attente d'une analyse intermédiaire pour poursuivre vers les étapes suivantes de l'essai. Innate Pharma prévoit de partager les données finales de l'essai de Phase 2 TELLOMAK et les données préliminaires dans le lymphome T périphériques au dernier trimestre 2023.

"La sécurité des patients est capitale, et nous entreprenons actuellement les efforts nécessaires pour répondre aux demandes de la FDA, qui comprennent l'intégration de stratégies d'atténuation et de gestion des risques pour la lymphohistiocytose hémophagocytaire dans les études en cours avec lacutamab", a déclaré Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "De plus, tous les patients ayant été recrutés dans l'étude de Phase 2 TELLOMAK, nous n'anticipons actuellement aucun retard pour les données finales de l'essai de Phase 2 TELLOMAK attendues prochainement."