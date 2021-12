Innate Pharma : message reçu

(Boursier.com) — Innate Pharma progresse de 1,2% à 4,40 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé qu'un premier patient avait été traité dans un essai clinique de Phase 1/2 (NCT05086325) évaluant IPH6101/SAR443579 chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde récidivante ou réfractaire (LAM R/R), de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL de type B) ou d'un syndrome myélodysplasique de haut risque (SMD-HR). IPH6101/SAR443579 est le premier NK cell engager engageant les récepteurs NKp46 et CD16.

Le but de l'étude sponsorisée par Sanofi, comprenant une escalade et une extension de dose, est d'évaluer la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'activité clinique initiale d'IPH6101/SAR443579, la molécule ANKETTM la plus avancée d'Innate, dans différentes hémopathies malignes exprimant CD123.

Cet essai est soutenu par les résultats précliniques positifs présentés au congrès annuel de la Société d'immunothérapie du cancer (SITC) 2021. Les données présentées ont démontré une forte activité anti-tumorale d'IPH6101/SAR443579 contre des cellules de LAM, y compris une plus grande activité anti-leucémique par rapport à un anticorps anti-CD123. IPH6101/SAR443579 a eu des effets pharmacodynamiques prolongés chez le primate, combinant une élimination efficace des cellules exprimant CD123 avec une faible libération de cytokines systémiques par rapport aux T cell engagers. IPH6101/SAR443579 montre également un profil de tolérance favorable.

Paiement d'étape

Le début de l'essai a déclenché un paiement d'étape de Sanofi à Innate, prévu dans la collaboration de recherche entre les deux sociétés, annoncée précédemment... Dans le cadre de cet accord, Sanofi et Innate collaborent à la génération et à l'évaluation de jusqu'à deux anticorps bispécifiques ANKET, en utilisant la technologie d'Innate et les formats d'anticorps bispécifiques exclusifs ainsi que les cibles tumorales de Sanofi. En parallèle, les sociétés travaillent actuellement sur le second programme de recherche...

Portzamparc parle d'une "très bonne nouvelle pour Innate qui voit le premier produit issue de sa plateforme ANKET atteindre la clinique"..."Cette annonce fait suite aux bons résultats précliniques présentés lors de la Société d'immunothérappie du Cancer (SITC) 2021. Dans le cadre du franchissement de cette étape, Innate a perçu un milestone de la part de Sanofi dont le montant reste pour le moment inconnu. Nous n'incluons pas encore ce programme à notre valorisation par manque de visibilité sur le calendrier prévu par Sanofi. Nous réitérons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours de 7.30 euros" conclut l'analyste.