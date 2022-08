Innate Pharma : mauvaise nouvelle concernant l'étude de Phase 3 INTERLINK-1 menée par AstraZeneca

(Boursier.com) — Innate Pharma a annoncé aujourd'hui que la combinaison de monalizumab et cetuximab n'a pas atteint le seuil prédéfini d'efficacité dans l'analyse intermédiaire de futilité prévue au protocole de l'étude clinique de Phase 3 INTERLINK?1 menée par AstraZeneca (LES/STO/Nasdaq : AZN).

Sur la base de ces résultats et de la recommandation d'un Comité indépendant de contrôle des données (Independent Data Monitoring Committee - IDMC), AstraZeneca a informé Innate que l'étude sera interrompue. Il n'y a pas résultats additionnels concernant la tolérance. AstraZeneca prévoit de présenter les données ultérieurement.

L'étude INTERLINK-1, menée par AstraZeneca, évaluait monalizumab en combinaison avec cetuximab contre cetuximab chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique prétraités par une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-(L).

"L'objectif d'INTERLINK-1 était d'évaluer un nouveau schéma d'immunothérapie suite aux signaux encourageants observés dans des études non randomisées de Phase 1b/2 dans les cancers de la tête et du cou chez des patients ayant reçu un traitement d'immunothérapie préalable. Bien que nous soyons déçus par le résultat de cette étude, les conclusions contribuent à faire progresser notre compréhension du rôle de l'immunothérapie dans ce contexte" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Nous restons confiants dans le programme de développement de monalizumab dans le cancer du poumon, pour lequel des données issues des études cliniques randomisées de Phase 2 COAST et Neo?COAST ont été précédemment présentées. Nous concentrons nos efforts sur l'étude de Phase 3 PACIFIC-9 dans le cancer du poumon de stade III non opérable, ainsi que sur l'étude de Phase 2 NeoCOAST-2 dans le cadre du traitement néoadjuvant du cancer du poumon au stade précoce."