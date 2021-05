Innate Pharma : Marcus Schindler sort du Conseil de surveillance

Innate Pharma : Marcus Schindler sort du Conseil de surveillance









(Boursier.com) — L 'Assemblée générale actionnaires d'Innate Pharma SA s'est tenue à huis clos à Marseille le 28 mai 2021. 178 votes ont été enregistrés sur un total de 31.717.812 actions donnant droit à 32.180.682 droits de vote, soit un quorum de 40,141%. Toutes les résolutions ont été votées selon les recommandations du Directoire.

Au cours de la réunion, les 7 membres du Conseil de Surveillance dont le renouvellement était proposé ont été réélus. Le mandat de Pascale Boissel est effectif jusqu'à l'Assemblée générale de 2022.

Novo Nordisk A/S, représenté par Marcus Schindler, MD, a décidé de ne pas se représenter en raison du nouveau rôle du Dr Schindler en tant que Directeur Scientifique de Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk A/S reste actionnaire de la société, mais ne dispose plus d'un siège au Conseil de surveillance. Novo Nordisk A/S est un membre de longue date du Conseil de surveillance d'Innate, et nous les remercions pour leur précieuse contribution à la Société , a commenté Hervé Brailly, PhD, Président du Conseil de surveillance. Nous souhaitons au Dr Schindler beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions chez Novo Nordisk A/S et nous lui sommes reconnaissants de son soutien à Innate .

La retransmission de l'Assemblée générale, les résolutions, le résultat du scrutin et les autres documents relatifs à l'Assemblée générale sont disponibles dans la section Documentation de l'Assemblée générale 2021 sur le site internet de la société.