Innate Pharma : les fonds EcoR1 ne détiennent plus d'action

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 13 juillet à l'AMF, la société EcoR1 Capital LLC -contrôlée par Oleg Nodelman- agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi :

- en hausse, le 7 janvier 2019, suite à l'acquisition d'actions Innate Pharma sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Innate Pharma et détenir, à cette date, pour le compte desdits fonds, 3.791.268 actions Innate Pharma représentant autant de droits de vote, soit 5,93% du capital et des droits de vote de la société ;

- en baisse, le 11 octobre 2019, suite à la cession d'actions Innate Pharma sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Innate Pharma et détenir, à cette date, pour le compte desdits fonds, 3.168.939 actions Innate Pharma représentant autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et des droits de vote de la société ; et

- en baisse, le 8 septembre 2020, suite à la cession d'actions Innate Pharma sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Innate Pharma et détenir, à cette date, pour le compte desdits fonds, 3.689.840 actions Innate Pharma représentant autant de droits de vote, soit 4,67% du capital et 4,62% des droits de vote de la société.

Au 13 juillet 2022, EcoR1 a précisé ne plus détenir aucune action de la société Innate Pharma, pour le compte des fonds dont il assure la gestion.