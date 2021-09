Innate Pharma : le titre s'enflamme

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Innate Pharma s'envole de près de 17% à 5,5 euros à la mi-journée. Une flambée que plusieurs intervenants, dont la banque d'investissement spécialisée dans la santé Leerink, attribuent à l''optimisme suscité par les résultats de l'essai de phase 2, baptisé COAST, d'un médicament expérimental destiné à traiter le cancer du poumon non à petites cellules, non opérable et de stade III. Leerink ('surperformer') parle de résultats solides qui vont probablement "revigorer" l'intérêt pour le pipeline de la société après une série d'échecs opérationnels l'année dernière. Les résultats sont également une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur, selon Leerink. Les données doivent être présentées en détail cet après-midi lors du congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology).