Innate Pharma : la situation de trésorerie, équivalents et actifs financiers s'élève à 136,6 ME

(Boursier.com) — Innate Pharma présente ses résultats financiers marqués par une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevant à 136,6 millions d'euros au 31 décembre 2022 (159,7 ME au 31 décembre 2021), incluant 35,1 ME d'instruments financiers non-courants (39,9 ME au 31 décembre 2021). Au 31 décembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ne comprenaient pas le paiement de 25 millions d'euros effectué par Sanofi. Ce montant a été encaissé par la société en mars 2023.

Au 31 décembre 2022, les dettes financières s'élevaient à 42,3 ME (44,3 ME au 31 décembre 2021). En août 2022, la société a obtenu le report du remboursement de ces deux prêts sur une période additionnelle de 5 ans à compter de 2022 assorti d'un différé d'amortissement d'un an (année 2023) concernant les deux Prêts Garantis par l'État souscrits auprès de la Société Générale (20 ME) et de BNP Paribas (8,7 ME).

La variation du crédit d'impôt recherche provient principalement de la diminution des dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles des licences acquises auprès de tiers (monalizumab, IPH5201) et d'autre part de la diminution des frais de personnel affecté à la 'R&D'. À cela s'ajoute, la baisse de la sous-traitance publique incluse dans la formation du calcul du CIR. Cette baisse est la conséquence de la fin du doublement des dépenses de sous-traitance publique éligibles au CIR depuis le 1er janvier 2022. Ces baisses sont toutefois compensées par une augmentation des dépenses de sous-traitance privée auprès de fournisseurs agréés.

Les charges de recherche et développement se sont élevées à 51,7 ME en 2022 (2021 : 47 ME, 9,9%). Cette variation résulte principalement de (i) l'augmentation des dépenses de recherche et développement directes (clinique et non clinique) et (ii) l'augmentation des dépenses de recherche et développement indirectes notamment les honoraires de conseils scientifiques et non scientifiques.

Le résultat financier affiche une perte nette de 0,5 ME en 2022 (2021 : gain net de 2,3 ME).

La perte nette est de 58,1 ME en 2022 (2021 : perte nette de 52,8 ME).