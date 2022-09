Innate Pharma : La situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élève à 158,2 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre 2022. La situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élève à 158,2 millions d'euros au 30 juin 2022 (159,7 ME d'euros au 31 décembre 2021).

Les charges de 'R&D' des activités poursuivies ont augmenté de 3,7 ME à 25 ME pour le premier semestre 2022 (21,2 ME pour le premier semestre 2021) résultant essentiellement de (i) la hausse de 0,7 millions d'euros des dépenses de recherche et développement directes en lien notamment avec la hausse des dépenses relatives au programme clinique lacutamab ainsi qu'aux programme précliniques, notamment IPH65, partiellement compensée par la baisse des dépenses relatives aux autres programmes cliniques ; (ii) la hausse des dépenses de personnel de 1,7 millions d'euros principalement expliquée par l'augmentation des paiements en actions et (iii) l'augmentation des autres dépenses affectées à la recherche et développement en lien notamment avec la provision constituée au titre du paiement à émettre à la Société Orega Biotech SAS à la réception du paiement d'étape de 5 M$ d'AstraZeneca au titre du contrat de collaboration IPH5201 faisant suite à l'avenant signé le 1er juin 2022.

Les frais généraux relatifs aux activités poursuivies ont baissé de 0,5 ME à 12,1 ME pour le premier semestre 2022 (12,6 ME pour le premier semestre 2021).

La perte nette des activités abandonnées liées à Lumoxiti de 0,1 millions d'euros (contre une perte nette de 6,2 millions d'euros pour le premier semestre 2021, relative à la provision pour charges de 5,2 ME (6,2 M$) est comptabilisée dans le cadre de l'accord de résiliation et de transition Lumoxiti, effectif au 30 juin 2021. Pour rappel, ce montant était présenté dans les frais généraux et commerciaux a été payé par la société conformément audit accord en avril 2022 pour un montant de 5,9 ME.

Le résultat financier présente un perte nette de 2,1 ME pour le premier semestre 2022 (gain net de 1,7 ME pour le premier semestre 2021) principalement en raison de la variation de la juste valeur des instruments financiers sur le premier semestre 2022 résultat de l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19 ainsi que de la crise ukrainienne sur les marchés financiers. Le bénéfice net est de 6,3 ME pour le premier semestre 2022 (perte nette de 23,7 pour le premier semestre 2021).

"Grâce à notre solide trésorerie, notre portefeuille produits a continué de bénéficier d'une belle dynamique sur le deuxième trimestre de l'année. Alors que nous faisons progresser IPH5201, notre anticorps monoclonal anti-CD39, vers un essai clinique de Phase 2 dans le cancer du poumon avec AstraZeneca, Sanofi a sélectionné une deuxième molécule pour le développement. Cette molécule, ciblant BCMA, bénéficie de notre plateforme propriétaire d'anticorps multispécifiques engageant les cellules NK, ANKETTM, et de la plateforme CROSSODILES de Sanofi. La technologie ANKETTM est le moteur du développement de notre portefeuille de candidat-médicaments innovants pour le traitement du cancer" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Nous continuons de voir des progrès pour monalizumab dans le cadre du cancer du poumon non à petites cellules précoce, avec l'avancée de l'étude de Phase 3 PACIFIC-9, sponsorisée par AstraZeneca, et les récentes présentations de données de Phase 2. Nous attendons avec impatience les prochains résultats de l'étude de Phase 2 TELLOMAK pour lacutamab et les progrès de la plateforme ANKETTM au cours du second semestre de l'année."