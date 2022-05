Innate Pharma : la position de trésorerie est de 131,7 ME sans le paiement d'AstraZeneca

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Innate Pharma pour les 3 premiers mois de 2022 s'élevait à 2,6 millions d'euros (4,5 ME pour le 1er trimestre 2021). Pour la période de 3 mois se terminant le 31 mars 2022, le chiffre d'affaires provient majoritairement de l'étalement comptable des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca.

Au 31 mars 2022, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société Innate Pharma s'élevaient à 131,7 millions d'euros. A la même date, le total du passif financier de la société s'élevait à 43,8 ME. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société au 31 mars, n'incluent pas le paiement d'étape de 50 millions de dollars à recevoir d'AstraZeneca.

"Au 1er trimestre, nous avons continué à faire progresser notre portefeuille, et plus particulièrement monalizumab, notre anticorps anti-NKG2A, dont le développement clinique continue d'avancer avec notamment le traitement au mois d'avril du premier patient dans un essai de Phase 3 dans le cancer du poumon localement avancé. Cela a déclenché un paiement d'étape de 50 M$ de la part d'AstraZeneca et permet par conséquent de renforcer notre position de trésorerie et financer nos programmes jusqu'en 2024", indique Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Nous continuons d'exécuter notre stratégie pour tirer le meilleur parti de notre portefeuille produit et apporter des traitements innovants pour les patients atteints de cancer, avec au second semestre de nouvelles données cliniques pour lacutamab et l'avancée de notre plateforme ANKET".