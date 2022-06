Innate Pharma flambe, AstraZeneca va verser 5 M$

(Boursier.com) — Innate Pharma bondit de 6,5% à 2,95 euros à l'ouverture du marché, soutenu par les dernières annonces. La société marseillaise a indiqué qu'IPH5201, son anticorps monoclonal dirigé contre CD39, développé en partenariat avec AstraZeneca, avancera en essai clinique de Phase 2 dans les cancers du poumon. Dans ce cadre, la biotech recevra un paiement d'étape de 5 millions de dollars de la part du géant suédo-britannique, et sera responsable de la conduite de l'étude. AstraZeneca et Innate partageront les coûts de l'étude et AstraZeneca fournira les produits testés nécessaires pour mener l'essai clinique.