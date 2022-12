Innate Pharma : Extension de la collaboration avec Sanofi

(Boursier.com) — Innate Pharma ont annoncé aujourd'hui étendre leur collaboration. Sanofi obtient une licence exclusive pour le programme d'anticorps multispécifiques engageant les cellules NK ciblant B7H3.

Ce programme est issu de la plateforme ANKETTM (Antibody-based NK Cell Engager Therapeutics) d'Innate. Sanofi acquiert également une option d'ajouter jusqu'à deux cibles additionnelles de la plateforme ANKETTM. Suite à la sélection de chaque candidat-médicament, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits.

Innate et Sanofi ont signé un premier accord autour des NK cell engagers en 2016 pour générer et évaluer jusqu'à deux candidats bispécifiques, actuellement en cours d'évaluation par les équipes 'R&D' de Sanofi et dont l'un se trouve en phase d'étude clinique.

Valeria Fantin, Ph.D., Responsable de la Recherche en Oncologie chez Sanofi, commente : "Chez Sanofi, nous explorons le potentiel des cellules NK pour l'immunothérapie du cancer, un pilier essentiel de notre stratégie en oncologie. Notre relation avec Innate s'inscrit dans le cadre de notre engagement à travailler avec des entreprises françaises prometteuses et soutient notre ambition de développer un portefeuille diversifié de NK cell engagers de nouvelle génération, hautement synergique avec la plateforme de cellules NK allogéniques de Sanofi, les lymphokines manufacturées qui stimulent les cellules NK, et s'ajoutant à notre portefeuille grandissant d'immuno-oncologie. En tant que leader mondial dont les racines sont en France, nous sommes fiers de soutenir l'écosystème de santé français à travers nos collaborations."

Yannis Morel, Ph.D., Vice-Président Exécutif, Stratégie Produits & Business Development chez Innate Pharma, souligne : "Construisant sur le succès de notre collaboration existante sur des cibles en hématologie, nous sommes ravis d'étendre et renforcer notre partenariat avec Sanofi pour le développement de NK cell engagers, avec jusqu'à trois nouveaux programmes, y compris dans les tumeurs solides. L'investissement de Sanofi renforce la valeur de notre plateforme ANKETTM et valide son potentiel de cibler différents types de tumeurs. En intégrant un fragment d'anticorps reconnaissant un antigène tumoral, les NK cell engagers offrent une technologie versatile qui pourrait apporter de nouvelles options thérapeutiques pour les patients avec un bénéfice clinique dans différents cancers, tout en conservant un bon profil de tolérance. Cet accord est également le reflet de notre stratégie qui vise à développer un large portefeuille de programmes issus de notre plateforme ANKETTM adressant différents types de cancers."

Selon les termes du nouvel accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 25 millions d'euros et jusqu'à 1,35 milliard d'euros en paiement d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes. La clôture de la transaction est soumise à autorisation des autorités américaines conformément au Hart Scott Rodino Act de 1976.