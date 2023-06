Innate Pharma : du nouveau avec Sanofi !

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce l'obtention par Sanofi du statut "Fast Track" de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence des médicaments américaine, pour SAR'579 / IPH6101 pour le traitement de maladies hématologiques.

Le statut "Fast Track" a été conçu pour faciliter le développement et accélérer l'évaluation réglementaire des médicaments destinés au traitement de maladies graves et pouvant répondre à des besoins médicaux non-satisfaits. Cette procédure, qui couvre un large éventail de maladies graves, a été conçue par la FDA pour permettre un accès précoce des patients aux nouveaux médicaments.

SAR'579/IPH6101, le candidat-médicament le plus avancé issu de la plateforme ANKET, est un NK Cell Engager trifonctionnel anti-CD123 engageant les récepteurs NKp46 et CD16 issu d'une collaboration de recherche entre Innate Pharma et Sanofi, aujourd'hui développé par Sanofi.

"Il est prometteur de voir SAR'579 / IPH6101 recevoir le statut Fast Track de la FDA aux Etats-Unis pour le traitement de maladies hématologiques et nous félicitons notre partenaire Sanofi pour cette étape" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "En plus des données cliniques préliminaires encourageantes récemment présentées lors du congrès annuel de l'ASCO 2023, le statut Fast Track souligne davantage le potentiel de la plateforme ANKET pour traiter les patients atteints de cancer avec des NK Cell Engagers."