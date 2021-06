Innate Pharma : données préliminaires de l'étude Tellomak

Innate Pharma : données préliminaires de l'étude Tellomak









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce la présentation de données préliminaires portant sur l'évaluation du lacutamab sur une cohorte de patients présentant un mycosis fongoïde dans l'essai clinique de Phase 2 Tellomak.

Lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 en cours de développement pour les lymphomes à cellules T. Ces données sont partagées dans le cadre d'une présentation orale au 16ème congrès international du lymphome malin (International Conference on Malignant Lymphoma - 16-ICML).

Lacutamab a démontré des réponses cliniques chez les patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 (cohorte 2), atteignant le nombre pré-établi de réponses nécessaires pour avancer au stade 2 de l'essai.

Nous sommes satisfaits du niveau de réponse atteint à ce jour chez les patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2, qui nous a permis de faire progresser l'essai dans cette cohorte plus tôt que prévu , commente le Docteur Joyson Karakunnel, Directeur Médical d'Innate Pharma. Ces données confirment notre hypothèse initiale selon laquelle lacutamab pourrait apporter un bénéfice chez les patients présentant un lymphome à cellules T exprimant KIR3DL2 et soutiennent notre stratégie clinique fondée pour poursuivre le développement d'un nouveau standard de traitement pour ces patients. Nous continuons de recruter des patients au sein de notre étude Tellomak dans les cohortes mycosis fongoïde et syndrome de Sézary. Au-delà, nous prévoyons de lancer notre programme clinique dans les lymphomes T périphériques avec l'initiation d'un essai clinique de Phase 1b évaluant lacutamab en monothérapie qui démarrera à la mi-2021, tandis qu'une étude clinique sponsorisée par l'investigateur évaluant lacutamab en combinaison démarrera au second semestre 2021 .

Conformément aux observations précédentes, lacutamab a démontré un profil de tolérance favorable dans le mycosis fongoïde. Des effets indésirables de grades 1-2 ont été observés et un patient (sur les 36 observés) a eu un effet indésirable de grade 3. Aucune toxicité cutanée majeure n'a été observée.

Innate apportera des informations additionnelles sur ces données, le mercredi 23 juin, lors d'une conférence à destination des investisseurs (à 14h CEST).

L'action Innate Pharma est autour des 3 euros en Bourse.