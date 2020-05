Innate Pharma : des impacts variables du COVID-19 sur le portefeuille

Innate Pharma : des impacts variables du COVID-19 sur le portefeuille









(Boursier.com) — Innate Pharma annonce son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie pour les trois premiers mois de l'année 2020. "En tant qu'organisation agile ayant des molécules pouvant potentiellement avoir un impact dans la bataille contre le COVID-19, nous avons démarré l'essai de Phase II FORCE évaluant avdoralimab dans le but d'améliorer le pronostic des patients atteints d'un COVID-19 entrainant une pneumonie sévère. En outre, nous avons hâte de partager de nouvelles données d'efficacité issues de l'essai de Phase Ib/II évaluant la combinaison de monalizumab et cetuximab chez des patients présentant un cancer de la tête et du cou ayant déjà été traités par immunothérapie à l'ASCO20 Virtual Scientific Program. Nous continuons à nous consacrer à l'avancée des programmes en portefeuille et à explorer des thérapies innovantes pour des populations de patients en fort besoin médical", commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire.

"Alors que la situation de la pandémie de COVID-19 évolue rapidement, nous souhaitons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nos patients, nos employés et leurs familles ainsi que pour les communautés où nous sommes implantés. À l'heure actuelle, nous observons et anticipons des impacts variables dus au COVID-19 sur notre portefeuille (...). La pandémie de COVID-19 pourrait dégrader la capacité de la Société à atteindre, dans les délais attendus, ses objectifs de développement de produits et de commercialisation. La Société continue à surveiller l'évolution de la situation et continuera à fournir, selon les évènements, les mises à jour adéquates", ajoute Innate Pharma.

Au 31 mars 2020, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société s'élevaient à 206,9 millions d'euros. À la même date, le total du passif financier de la Société s'élevait à 19,3 millions.

Le chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de 2020 s'élevait à 19,3 millions d'euros (13,9 millions d'euros pour le premier trimestre 2019). Pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2020, le chiffre d'affaires provient majoritairement des accords de co-développement et commercialisation avec AstraZeneca, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements initiaux reçus dans ce cadre.

Concernant le portefeuille, le groupe évoque le premier patient traité dans l'essai de Phase II évaluant avdoralimab (anti-C5aR) chez des patients atteints d'une pneumonie sévère due au COVID-19, ainsi que le premier patient traité dans l'essai de Phase I évaluant IPH5201 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. De nouvelles données d'efficacité issues de l'essai de Phase Ib/II évaluant la combinaison de monalizumab et cetuximab chez des patients présentant un cancer de la tête et du cou ayant déjà été traités par immunothérapie seront présentées à l'ASCO20 Virtual Scientific Program.