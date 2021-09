Innate Pharma : des données sur monalizumab et ANKET seront présentées au congrès virtuel de l'ESMO 2021

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce aujourd'hui que deux présentations orales importantes sont à venir au congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology).

AstraZeneca présentera des données récentes de l'essai de Phase 2 COAST, portant sur la survie sans progression (PFS) avec durvalumab en combinaison avec de potentiels nouveaux médicaments, monalizumab et oleclumab, un anticorps anti-CD73, dans le cancer du poumon non à petites cellules, non opérable, de stade III. Monalizumab, le produit le plus avancé d'Innate sous partenariat, est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement "first-in-class" ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

De plus, Innate présentera des données précliniques issues de sa plateforme propriétaire ANKET (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics). ANKET permet de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques.

"Nous sommes ravis des progrès continus dans le développement monalizumab, en particulier dans un essai en combinaison avec durvalumab dans le cancer du poumon non à petites cellules non opérable de stade III" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Par ailleurs, les données précliniques d'ANKETTM présentées à l'ESMO, valident l'importance de la science des NK et leur rôle au sein de la nouvelle vague de l'immunothérapie. ANKETTM est le moteur scientifique permettant de faire progresser notre portefeuille clinique. Nous sommes impatients de voir ces deux présentations orales à l'ESMO."