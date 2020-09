Innate Pharma : coup de pouce

(Boursier.com) — Innate Pharma reprend modestement 0,6% à 3,25 euros ce mardi, alors que Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à 'acheter', malgré un cours cible ajusté de 8 à 6 euros. Parmi les derniers avis d'analystes, Citigroup avait déjà ramené son objectif de cours de 8,5 à 6$. Rappelons que le groupe de biotechnologies a annoncé une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevant à 184,6 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 255,9 millions d'euros au 31 décembre 2019. Les produits opérationnels se sont élevés à 36,7 ME pour le premier semestre 2020, contre 59,2 ME pour le premier semestre 2019.

Le financement public des dépenses de recherche a été de 6,9 ME au premier semestre 2020 (7,6 ME au premier semestre 2019).

Les charges opérationnelles sont de 46 ME pour le premier semestre 2020 (45,9 ME pour le premier semestre 2019), dont 68,5% (31,5 ME) consacrés à la 'R&D'.

Les charges de 'R&D' ont baissé de 5,1 ME à 31,5 ME pour le premier semestre 2020 (36,6 ME pour le premier semestre 2019) suite à l'achèvement d'activités réglementaires pour certains programmes, dont le dépôt du dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de Lumoxiti en Europe, et la transition en Phase 1 d'IPH5201 à AstraZeneca.

Perte nette

Les frais commerciaux et généraux ont augmenté de 5,2 ME à 14,5 ME pour le premier semestre 2020 (9,3 ME pour le premier semestre 2019). Cette augmentation résulte principalement de la mise en place de la filiale américaine et la commercialisation de Lumoxiti.

Le contrat de distribution de Lumoxiti a généré un revenu net de 0,9 ME au premier semestre 2020 (une perte de 3,8 ME au premier semestre 2019) principalement en raison du transfert des coûts commerciaux d'AstraZeneca à Innate Pharma.

Le résultat financier représente une perte nette de 2 Millions d'euros pour le premier semestre 2020 (gain de 3,8 ME pour le premier semestre 2019) principalement en raison de la variation de la juste valeur des instruments financiers due à la crise sanitaire COVID sur les marchés financiers.

La perte nette est de 10,3 ME pour le premier semestre, contre un bénéfice de 13,2 ME pour le premier semestre 2019.