Innate Pharma : conférence à suivre

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce qu'elle organisera une conférence avec des experts sur le rôle potentiel de son candidat médicament expérimental le plus avancé, lacutamab, un anticorps anti-KIR3DL2, en cours de développement dans les lymphomes à cellules T. L'événement virtuel aura lieu le mardi 9 février 2021 à 14h00 CET/8h00 ET.

L'événement comprendra des présentations de l'équipe de management ainsi que des experts suivants :

Pierluigi Porcu, Professeur d'oncologie médicale, de dermatologie et de biologie cutanée, Directeur de la division des maladies hématologiques et de transplantation de cellules souches hématopoïétiques de l'Université Thomas Jefferson de Philadelphie et investigateur principal de l'essai clinique de Phase 2 TELLOMAK d'Innate, évaluant lacutamab dans le mycosis fongoïdes et le syndrome de Sézary ; et Olivier Hermine, Professeur d'hématologie à l'Université Paris Descartes et Chef du service d'hématologie adultes de l'Hôpital Universitaire Necker Enfants Malades, membre de l'Académie des sciences, membre de la Lymphoma Study Association (LYSA).

Les experts donneront une vue d'ensemble des traitements disponibles et discuteront de la prévalence de la cible KIR3DL2 dans les sous-types de lymphomes à cellules T. Ils mettront également en évidence l'impact potentiel de lacutamab dans les programmes cliniques actuels et futurs dans les lymphomes cutanés et périphériques à cellules T.

Le direct de l'événement sera disponible au lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/yztsebvs