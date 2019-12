Innate Pharma : certifié 'Great Place to Work'

Innate Pharma : certifié 'Great Place to Work'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Innate Pharma SA est certifié 'Great Place to Work'. Cette certification, qui "salue la culture de collaboration et de performance d'Innate", a été obtenue notamment sur la base des résultats d'une enquête anonyme auprès des salariés d'Innate Pharma, dans laquelle il leur a été demandé d'évaluer le management, la culture d'entreprise et la confiance qu'ils ont dans l'organisation.