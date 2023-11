Innate Pharma : Au 30 septembre, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevaient à 121,9 ME

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a publié son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie pour les 9 premiers mois de l'année 2023. Au 30 septembre 2023, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société s'élevaient à 121,9 millions d'euros. À la même date, le total des passifs financiers de la société s'élevait à 40,3 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2023 s'est élevé à 36,5 millions d'euros, comparé à 44,3 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2022.

Pour la période de 9 mois se terminant le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires provient majoritairement de la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca, Sanofi et Takeda.

"Grâce à notre solide position de trésorerie, nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie de développement de produits innovants propriétaires et en partenariat. Nous sommes impatients de présenter les résultats finaux de l'étude de Phase 2 TELLOMAK avec lacutamab chez des patients atteints d'un syndrome de Sézary au prochain congrès annuel de l'ASH en décembre. Au cours de ce congrès, notre partenaire Sanofi partagera également les données actualisées de l'étude de Phase 1/2 évaluant SAR443579 / IPH6101, un candidat-médicament issu de notre plateforme innovante de NK Cell Engagers ANKET, chez des patients atteints de cancers hématologiques" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Alors que monalizumab continue de progresser dans des essais de Phase 2 et 3 dans le cancer du poumon avec AstraZeneca, nous partagerons d'autres mises à jour concernant notre portefeuille propriétaire à mesure que nous faisons progresser notre candidat-médicament tétra-spécifique ANKET(R), IPH6501, et notre anticorps conjugué ciblant Nectin-4, IPH45, vers la clinique."