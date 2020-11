Innate Pharma : au 30/9, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevaient à 163,6 ME

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie pour les 9 premiers mois de l'année 2020. Au 30 septembre 2020, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société s'élevaient à 163,6 millions d'euros. S'agissant d'un événement postérieur à la clôture, le paiement d'étape de 50 millions de dollars à venir pour le premier patient traité dans l'étude de Phase 3 Interlink-1 sur le monalizumab n'est pas inclus dans ces chiffres. À la même date, le total du passif financier de la Société s'élevait à 19,8 millions d'euros.

Pour les périodes de 9 mois se terminant le 30 septembre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires provient majoritairement des accords de co-développement et commercialisation avec AstraZeneca, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements reçus dans ce cadre.

Du fait de l'application des normes comptables et des rythmes de facturation entre les deux sociétés, la reconnaissance du chiffre d'affaire peut varier trimestre après trimestre, chaque année. Pour rappel, ceci n'a pas d'impact sur la trésorerie de la Société. Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2020 s'élevait à 33,6 millions d'euros, comparé à 65,4 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2019.

"En novembre, nous avons été très satisfaits que lacutamab, notre produit propriétaire le plus avancé, reçoive le statut PRIME de l'Agence Européenne du Médicament dans le syndrome de Sézary. Cette annonce est consécutive à l'attribution du statut "Fast Track" par la Food and Drug Administration2 l'année dernière. Lacutamab représente une part importante de notre stratégie visant à développer un portefeuille propriétaire ciblé. Ce nouveau jalon soutient le développement de lacutamab pour cette population de patients au besoin médical non satisfait" a commenté Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "De plus, l'essai clinique de Phase 3 avec monalizumab récemment initié par AstraZeneca est une étape majeure pour la Société : elle valide notre approche scientifique tout en fortifiant notre position de trésorerie jusqu'à la fin de 2022. Dans l'ensemble, ces réalisations montrent que nous exécutons notre stratégie et accélérons nos efforts pour apporter des médicaments prometteurs aux patients."