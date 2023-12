Innate Pharma : ASH 2023, présentation des résultats d'efficacité du NK-cell engager développé par Sanofi

(Boursier.com) — Innate Pharma annonce aujourd'hui que les résultats d'efficacité et de tolérance d'une étude de Phase 1/2 en escalade de doses avec SAR443579 / IPH6101, un NK Cell Engager ciblant CD123 et co-engageant les récepteurs NKp46 et CD16, en cours d'investigation, issu d'une collaboration entre Innate Pharma et Sanofi, ont été partagés dans un poster au congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) 2023 à San Diego, Californie.

L'étude, menée par Sanofi, évalue SAR443579 en monothérapie pour le traitement de cancers hématologiques en fort besoin médical, comprenant la leucémie aiguë myéloïde en rechute / réfractaire (LAM R/R), la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL-B), ou le syndrome myélodysplasique de haut risque (HR-MDS). SAR443579 a obtenu le statut Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement de la leucémie aigüe myéloïde.

Au 5 juillet 2023, 43 patients (42 LAM R/R et 1 HR-MDS) répartis sur 8 niveaux de dose, de 10 à 6000 ?g/kg/dose ont été inclus dans l'analyse. Les patients ont reçu une médiane de 2,0 (1,0 - 10,0) lignes de traitement antérieures, dont 13 patients (30,2%) ayant reçu une greffe de cellules stellaires hématopoïétiques antérieure et 36 patients (83,7%) ayant déjà été exposés au vénétoclax.

Dans les niveaux de dose avec une dose hebdomadaire maximale de 1000 ?g/kg, 5/15 (33,3%) patients LAM R/R ont atteint une rémission complète (4 RC / 1 RCi). SAR443579 a été bien toléré jusqu'à des doses hebdomadaires de 6000 ?g/kg avec un bénéfice clinique observé chez les patients atteints de LAM R/R. Les résultats sont cohérents avec le profil de tolérance favorable attendu.

"Nous sommes heureux d'observer que SAR443579 continue de montrer une efficacité clinique durable prometteuse avec maintenant cinq rémissions complètes et un profil de tolérance favorable dans cette étude de Phase 1/2 en escalade de doses dans divers cancers du sang" a commenté Sonia Quaratino, Directrice Médicale d'Innate Pharma. "Nous continuons à faire progresser le développement de NK Cell Engagers multi-spécifiques pour le traitement de divers cancers grâce à notre plateforme ANKET et la poursuite de notre partenariat avec Sanofi."

"Sanofi est heureux de partager ces résultats émergents de notre étude avec SAR443579, " a déclaré Peter Adamson, Directeur du développement global, oncologie, Sanofi. " Nous pensons que ce NK Cell Engager expérimental peut être important pour les patients atteints de LAM qui, trop souvent, n'ont que des options thérapeutiques limitées. Nos résultats aident les équipes de 'R&D' de Sanofi à travers le monde à poursuivre leurs efforts pour développer des traitements efficaces pour les maladies dont les besoins médicaux sont encore très importants."