Innate Pharma : annonce saluée

(Boursier.com) — Innate Pharma grimpe de 4,5% à 3 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé l'obtention par Sanofi du statut "Fast Track" de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence des médicaments américaine, pour SAR'579 / IPH6101 pour le traitement de maladies hématologiques. Le statut "Fast Track" a été conçu pour faciliter le développement et accélérer l'évaluation réglementaire des médicaments destinés au traitement de maladies graves et pouvant répondre à des besoins médicaux non-satisfaits. Cette procédure, qui couvre un large éventail de maladies graves, a été conçue par la FDA pour permettre un accès précoce des patients aux nouveaux médicaments.

SAR'579/IPH6101, le candidat-médicament le plus avancé issu de la plateforme ANKET, est un NK Cell Engager trifonctionnel anti-CD123 engageant les récepteurs NKp46 et CD16 issu d'une collaboration de recherche entre Innate Pharma et Sanofi, aujourd'hui développé par Sanofi.

"L'accord de ce statut par la FDA est encourageant bien qu'il ne présage pas de l'issue du développement" commente Portzamparc qui poursuit : "Cela souligne le potentiel de ce produit à répondre à un besoin médical insatisfait important... Selon nous, l'obtention de ce statut ne déclenche pas de milestone pour Innate Pharma. Nous maintenons donc nos scénarios. Toutefois, l'amélioration des critères ESG de la société en 2022 fait remonter notre note ESG à 45%. Nous retirons donc la décote de 5% qui était appliquée sur l'objectif de cours. Ainsi nous ajustons ce dernier de 7,5 à 8,4 euros" conclut l'analyste.