Innate Pharma annonce que le premier patient avait été traité dans un essai clinique multicentrique de Phase 1/2 (NCT06088654)

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui que le premier patient avait été traité dans un essai clinique multicentrique de Phase 1/2 (NCT06088654), évaluant le profil de sécurité et la tolérance d'IPH6501 chez des patients présentant un lymphome non hodgkinien à lymphocytes B (LNH-B) exprimant CD20 en rechute et/ou réfractaire.

IPH6501 est le NK Cell Engager first-in-class tétra-spécifique ciblant CD20 d'Innate issu de la plateforme ANKET (Antibody-based Natural Killer cell Engager Therapeutics). IPH6501 co-engage l'antigène tumoral CD20 sur les cellules B malignes, ainsi que trois récepteurs sur les cellules NK : deux récepteurs activateurs (NKp46 et CD16) et le récepteur de l'interleukine-2 (sans engagement de la sous unité IL-2R alpha) avec un variant de l'IL-2 humaine.

IPH6501 génère des signaux de prolifération et d'activation ciblés sur les cellules NK, et promeut leur activité cytotoxique dirigée contre les cellules malignes exprimant CD20. L'étude prévoit de recruter jusqu'à 184 patients.

"Nous sommes heureux d'annoncer le traitement d'un premier patient dans cette étude de Phase 1/2 évaluant IPH6501, notre actif propriétaire ANKET et le premier NK Cell Engager tétra-spécifique à entrer en clinique" commente le Dr Sonia Quaratino, Directrice Médicale d'Innate Pharma. "Avec l'ajout du variant de l'IL-2, nos molécules ANKET de deuxième génération peuvent transmettre des signaux de prolifération aux cellules NK et ainsi augmenter leurs fonctions effectrices contre les cellules cancéreuses. Grâce à ce nouveau format, IPH6501 représente une stratégie alternative prometteuse aux thérapies à base de cellules T pour les patients atteints de lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B."