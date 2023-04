Innate Pharma : Accord de licence exclusif avec Takeda pour un potentiel de 410 M$

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de licence exclusif avec Takeda selon lequel Innate accorde à Takeda les droits exclusifs mondiaux pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués (Antibody Drug Conjugates - ADC) générés à partir d'un panel d'anticorps contre une cible non divulguée développés par Innate, principalement dans la maladie coeliaque.

Takeda sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits potentiels développés utilisant les anticorps sous licence.

Yannis Morel, Ph.D., Vice Président Executif, Stratégie Produits & Business Development chez Innate Pharma : "Nous sommes heureux de collaborer avec Takeda dont l'expérience dans le développement de nouveaux médicaments dans de multiples domaines thérapeutiques est reconnue. Cet accord élargit l'application de la science d'Innate au-delà de notre focus en oncologie et illustre comment notre expertise en ingénierie des anticorps peut jouer un rôle majeur dans le développement d'anticorps conjugués (ADC). Notre plateforme d'anticorps a cette capacité de contribuer à de nouvelles approches innovantes pour le traitement du cancer, via des anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK issus de notre plateforme ANKET(R) mais également grâce aux ADC."

Selon les termes de l'accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 5 millions de dollars et jusqu'à 410 millions de dollars en paiements d'étape de développement, réglementaire et commerciale si toutes les étapes sont atteintes pendant la durée de l'accord, ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes de tout produit commercial résultant de la licence.