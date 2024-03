Innate Pharma : AACR 2024, présentation de données précliniques concernant l'anticorps conjugué IPH45 ciblant nectine-4

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce aujourd'hui qu'un abstract présentant son actif préclinique IPH45 a été sélectionné pour une présentation orale au congrès annuel de l'AACR (American Association for Cancer Research), qui se tiendra du 5 au 10 avril à San Diego, Etats-Unis.

IPH45 est un nouvel anticorps conjugué ciblant nectine-4 et différencié grâce à un inhibiteur de topoisomérase I comme agent cytotoxique.

"Nous sommes ravis de présenter nos résultats relatifs au programme IPH45 à l'AACR de cette année. IPH45 est un anticorps conjugué innovant qui délivre un inhibiteur de la topoisomérase I aux tumeurs exprimant nectine-4. Nos études démontrent qu'IPH45 inhibe efficacement la croissance de tumeurs à la fois in vitro et in vivo, et présente un profil de tolérance favorable dans les études précliniques" commente le Professeur Eric Vivier, DVM, PhD, Directeur Scientifique d'Innate Pharma. "Ces résultats prometteurs soulignent le potentiel d'IPH45 et témoignent de notre engagement à ouvrir la voie à la prochaine génération de traitements anticancéreux par le biais de l'ingénierie des anticorps. Sur la base de ces données encourageantes, nous sommes impatients de faire progresser IPH45 vers les essais cliniques."