Innate Pharma : 52,8 ME de pertes, 160 ME de trésorerie

(Boursier.com) — Innate Pharma présente ses résultats financiers et l'avancée de son portefeuille pour l'année 2021. Le groupe évoque la progression de monalizumab vers une nouvelle étude de Phase 3 dans le cancer du poumon en partenariat avec AstraZeneca, ainsi que le démarrage d'un essai clinique de Phase 1 avec la première molécule trispécifique issue de la plateforme ANKET ciblant CD123 - essai mené par Sanofi. Le groupe fait état de données encourageantes pour lacutamab dans le mycosis fongoïde et de démarrages des études dans le lymphome T périphérique. La position de trésorerie est de 159,7 ME au 31 décembre 2021.

Pour l'exercice clos, les produits opérationnels se situent à 24,7 ME contre 69,8 ME un an avant. La perte opérationnelle atteint 47,8 ME, contre +1,1 ME de bénéfice un an plus tôt. La perte nette de l'exercice ressort à 52,8 ME et la perte nette des activités poursuivies à 45,5 ME.

La situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers est de 159,7 ME, incluant 39,9 ME d'instruments financiers non-courants. Au 31 décembre 2021, les dettes financières s'élevaient à 44,3 ME (19,1 ME au 31 décembre 2020).

"En 2021, nous avons fait des progrès significatifs avec notre portefeuille de candidats-médicaments avec de nombreuses données présentées et l'annonce d'un nouvel essai à visée d'enregistrement avec monalizumab, notre produit le plus avancé, en partenariat avec AstraZeneca. En plus de données cliniques encourageantes pour lacutamab dans le mycosis fongoïde, un sous-ensemble de lymphome cutané à cellules T, de nouveaux essais ont été initiés dans une indication plus large, les lymphomes T périphériques. Nous avons également poursuivi la validation scientifique de notre plateforme d'anticorps multispécifique ANKET, avec notamment le démarrage par Sanofi d'un essai clinique de Phase 1", indique Mondher Mahjoubi, Président du Directoire.

"La valeur d'Innate réside dans la richesse de notre portefeuille produits et la robustesse de nos efforts de R&D. Nous nous préparons à franchir de nouvelles étapes cette année, à la fois pour nos programmes propriétaires avec de nouvelles données pour lacutamab, la progression de notre plateforme ANKET et l'avancée de nos développements autour de la voie de l'adénosine, mais également pour nos programmes sous partenariat avec la poursuite du développement de monalizumab", commente aussi le dirigeant.