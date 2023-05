Innate Pharma : 1ères données d'escalade de dose et d'efficacité de la phase 1/2 avec le NK Cell Engager SAR'579/IPH6101 développé par Sanofi dans la leucémie

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui que l'abstract intitulé "A first-in-human study of CD123 NK Cell Engager SAR443579 in relapsed or refractory acute myeloid leukemia, B-cell acute lymphoblastic leukemia or high risk-myelodysplasia" avait été publié sur le site internet du congrès annuel de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO) 2023. L'abstract conclut que SAR'579, développé par Sanofi, a été bien toléré jusqu'à la dose de 3mg/kg chaque semaine et qu'un bénéfice clinique a été observé chez les patients présentant une leucémie aiguë myéloïde récidivante ou réfractaire.

"Nous sommes heureux de voir les premières réponses cliniques et la bonne tolérance de SAR'579/IPH6101 dans l'escalade de dose de cette étude de Phase 1/2 chez des patients atteints d'une leucémie aiguë myéloïde (LAM) récidivante ou réfractaire" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Bien que préliminaires, ces données cliniques pour SAR'579 sont encourageantes. Nous attendons avec impatience la présentation orale au congrès annuel de l'ASCO 2023 pour SAR'579 ainsi que les prochaines étapes pour les autres molécules issues de notre plateforme ANKET(R) à mesure qu'elles entreront en études cliniques."

"Le NK Cell Engager SAR'579, ciblant CD123, est un médicament expérimental remarquablement conçu sur la base de la plateforme ANKET et le résultat d'un partenariat solide entre Sanofi et Innate" ajoute Valeria Fantin, Directrice de la recherche en oncologie chez Sanofi.

"Nous sommes ravis de voir ces premiers résultats cliniques au congrès de l'ASCO 2023" a commenté Peter. C. Adamson, MD, Responsable du développement en oncologie chez Sanofi. "Nous sommes impatients de poursuivre le développement de SAR'579 et nous sommes reconnaissants envers les médecins investigateurs qui dirigent l'effort clinique et les patients et leurs familles qui se sont portés volontaires pour participer à cet essai."