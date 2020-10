Innate Pharma : +10% après les annonces !

Innate Pharma : +10% après les annonces !









(Boursier.com) — Innate Pharma grimpe de plus de 10% à 3,65 euros ce vendredi, alors qu'AstraZeneca a traité le premier patient dans son essai clinique de Phase 3, INTERLINK-1, évaluant monalizumab en combinaison avec cetuximab chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique et préalablement traités par une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-(L)1 ("CETC r/m prétraités à l'IO").

Monalizumab est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement "first-in-class" ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur. Monalizumab est le produit le plus avancé d'Innate sous partenariat.

Le traitement du premier patient dans cet essai a déclenché un paiement d'étape de 50 millions de dollars d'AstraZeneca à Innate.

Présentée au congrès 2019 de l'ESMO, la combinaison de monalizumab et cetuximab a montré un profil de sécurité satisfaisant et un taux de réponse de 27,5% (36% pour les patients n'ayant jamais reçu d'immunothérapie (n=22) et 17% pour ceux ayant déjà été traité par immunothérapie (n=18)). Sur la base de ces résultats de Phase 1b/2 et du besoin médical non satisfait pour la population de patients prétraités à l'IO, AstraZeneca et Innate ont pris la décision d'avancer ce programme en Phase 3.

Lors du congrès virtuel de l'ASCO20, Innate a présenté des données préliminaires de l'extension de cohorte de la Phase 2 explorant la combinaison de monalizumab et cetuximab chez des patients présentant un CETC r/m prétraités à l'IO (cohorte 2). Ces données ont confirmé un taux de réponse globale (ORR) de 20% parmi 40 patients. Dans l'ensemble et à ce jour, les données des combinaisons soutiennent le développement accéléré de monalizumab et cetuximab dans cette indication. Innate présentera une mise à jour de ces données lors d'un prochain congrès scientifique.

"Une nouvelle positive, mais attendue pour Innate Pharma qui voit son produit le plus avancé en partenariat franchir une nouvelle étape" commente Portzamparc qui rappelle qu'AZ est susceptible de verser 50 M$ supplémentaires à Innate d'ici 18 à 24 mois à la suite d'une étude intermédiaire... De quoi rester à l'achat sur le dossier.