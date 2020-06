Ingenico : toutes les résolutions proposées par le Conseil ont été adoptées

(Boursier.com) — Ingenico Group a tenu, le 11 juin, son Assemblée générale mixte à Paris. Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration. Les principales résolutions approuvées portent sur :

- les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 ;

- le renouvellement de Bernard Bourigeaud, Président du Conseil d'administration, en qualité d'Administrateur ;

- les renouvellements de Mme Caroline Parot et Mme Nazan Somer Ozelgin en qualité d'Administratrices indépendantes ;

- la rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

- les principes et critères de détermination de la rémunération du Président du Conseil d'Administration, du Conseil d'administration et du Directeur général pour 2020 ;

- l'autorisation d'attribution gratuite d'actions dédiée aux principaux managers et/ ou mandataires sociaux du Groupe ;

- le renouvellement de diverses autorisations financières.