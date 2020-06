Ingenico : soutenu

Crédit photo © Ingenico

(Boursier.com) — Ingenico grimpe de 1,3% à 128,65 euros ce mardi, alors que parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a relevé son cours cible de 100 à 133 euros. Jefferies avait déjà réhaussé son objectif de cours de 106 à 122 euros, tout en restant à 'conserver' sur le dossier.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 658 millions d'euros, en croissance de 4% à données comparables. La croissance Retail à 7% a été impactée par le Covid-19 à partir de mi-mars 2020. La performance de B&A est ressortie stable malgré les premiers impacts du Covid-19 en Asie, bénéficiant de son exposition globale... Le groupe a mis en place depuis un plan d'action pour atténuer les impacts de chiffre d'affaires et préserver la profitabilité et la trésorerie, en exécution dès le début du second trimestre 2020.