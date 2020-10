Ingenico : règlement-livraison de l'offre de Worldline

(Boursier.com) — Suite au large succès de l'offre publique amicale initiale visant les actions et OCEANE Ingenico, Worldline annonce que le règlement-livraison de l'offre est intervenu ce 28 octobre. Il conduit Worldline à détenir 56.474.416 actions Ingenico, représentant 88,6% du capital et au moins 83,2% des droits de vote d'Ingenico, et 2.892.092 OCEANE, soit 99,6% du nombre d'OCEANE en circulation.

Les actionnaires d'Ingenico qui ne l'ont pas encore fait au cours de l'offre initiale peuvent apporter leurs titres à l'offre rouverte, selon des termes identiques à ceux de l'offre initiale, jusqu'au 4 novembre 2020,