Ingenico : performance RSE 'au top'

Crédit photo © Ingenico

(Boursier.com) — Ingenico a obtenu la médaille Platine EcoVadis, la plus haute distinction décernée par la plateforme indépendante d'évaluation des performances sociale et environnementale des entreprises. Cette année, Ingenico améliore de 4 points sa note avec un score global de 74/100 et rejoint le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis. Cette nouvelle progression vient confirmer l'engagement d'Ingenico depuis plusieurs années en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), qui s'appuie sur son programme dédié 'SHARE'. Ce plan à cinq ans s'inscrit dans le prolongement des actions initiées depuis 2015 et s'articule autour de quatre grands axes : la gouvernance, la démarche citoyenne de l'entreprise, le capital humain et l'environnement. L'objet de 'SHARE' est de répondre aux enjeux majeurs identifiés par Ingenico dans le secteur du paiement, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux.

Cette année, Ingenico a plus particulièrement été reconnu par EcoVadis pour sa performance dans le domaine social et des droits humains ainsi que pour la gestion responsable de sa chaîne d'approvisionnement, avec des notes de 80 sur 100. Ces scores élevés récompensent notamment ses efforts en Chine, où son système de management de la santé et de la sécurité au travail est certifié OHSAS 18001, et le renforcement de sa démarche d'achats responsables auprès de ses fournisseurs directs assurant la production des terminaux de paiement.