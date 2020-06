Ingenico modifie sa date de publication semestrielle

Ingenico modifie sa date de publication semestrielle









Crédit photo © Ingenico

(Boursier.com) — Ingenico Group annonce que la publication de ses résultats pour le 1er semestre 2020 aura lieu le 22 juillet. Celle-ci était initialement prévue le 28 juillet.

Le 3 février, Ingenico Group et Worldline ont annoncé la création d'un nouveau leader des services de paiement d'envergure mondiale au travers du rapprochement unique des 2 sociétés dans l'écosystème du paiement. Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, avec le soutien des actionnaires de référence et partenaires stratégiques - Six Group, Atos et BPI. Dans la ligne de la publication du 1er trimestre 2020 et afin de fournir une information financière simultanée, Ingenico Group a décidé d'aligner son agenda de communication financière avec celui de Worldline. Par conséquent, la publication des résultats du 1er semestre aura lieu le 22 juillet, la veille au soir de la publication semestrielle de Worldline.