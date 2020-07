Ingenico : les résultats s'améliorent

(Boursier.com) — Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires d'Ingenico ressort à 1.242 ME, en baisse organique de 8%.

L'EBITDA s'élève à 278 ME au premier semestre 2020 contre 252 ME sur le premier semestre 2019 proforma, soit une amélioration de 26 ME et de +400 points de base en marge d'EBITDA malgré l'impact de la crise sanitaire Covid-19 sur le chiffre d'affaires net.

L'EBITDA a bénéficié de l'exécution du plan Fit for Growth ainsi que du plan Covid-19 initié au cours du premier semestre.

L'EBIT atteint 204 ME contre 187 ME au S1 2019 proforma.

Le bénéfice net du Groupe attribuable aux actionnaires est ressorti à 87 ME contre 80 ME au S1 2019 proforma, en croissance de 9%.

La dette nette a diminué à 1.178 ME par rapport à 1.307 ME en début d'année. Le principal moteur de cette évolution est le free cash-flow de 151 ME. Le ratio d'endettement sur l'EBITDA est de 1,9x contre 2,2x à fin 2019 et 2,7x à fin du premier semestre 2019.

Les objectifs 2020 sont confirmés avec une baisse organique à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute du chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA supérieure à 21% du chiffre d'affaires net contre 20,9% en 2019...