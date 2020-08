Ingenico : la CDC détient indirectement 10% du capital

Ingenico : la CDC détient indirectement 10% du capital









Crédit photo © Ingenico

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 10 août à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 août, le seuil de 10% du capital de la société Ingenico Group. La CDC détient, indirectement par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations et CNP Assurances, 6.437.723 actions Ingenico représentant 9.821.694 droits de vote, soit 10,1% du capital et 14,47% des droits de vote de la société.

Les participations de CDC se décomposent comme suit :

- CDC (à titre direct) : 0 actions, soit 0% du capital et des droits de vote ;

- Bpifrance Participations : 3.384.971 actions soit, 5,31% du capital et 9,97% des DDV ;

- CNP Assurances : 3.052.752 actions, soit, 4,79% du capital et 4,5% des DDV ;

- Total CDC : 6.437.723 actions soit, 10,1% du capital et 14,47% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte de la réception d'actions Ingenico à titre de collatéral par la société CNP Assurances.

Rappelons que CNP Assurances est contrôlée par la Caisse des dépôts et consignations. Bpifrance Participations est pour sa part contrôlée par Bpifrance SA laquelle est contrôlée conjointement à hauteur de 50% par la Caisse des dépôts et consignations et de 50% par l'EPIC Bpifrance.