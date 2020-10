Ingenico : JP Morgan Chase précise ses positions

Ingenico : JP Morgan Chase précise ses positions









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 26 octobre à l'AMF, complété par un courrier reçu le 27 octobre, la société JP Morgan Chase & Co a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi indirectement en baisse, le 19 octobre 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Ingenico. Elle détient indirectement, à cette date, par l'intermédiaire de la société JP Morgan Securities LLC qu'elle contrôle, 23.623 actions Ingenico représentant autant de droits de vote, soit 0,04% du capital et 0,03% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ingenico hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant. A cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

Au titre du code de commerce et du règlement général, la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 12.172 actions Ingenico résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities LLC d'utiliser ces actions à tout moment.

La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré détenir, au 26 octobre 2020, indirectement, par l'intermédiaire de la société JP Morgan Securities LLC qu'elle contrôle, 8.046 actions Ingenico représentant autant de droits de vote, soit 0,02% du capital et des droits de vote de cette société.