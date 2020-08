Ingenico : JP Morgan Chase précise ses positions

Ingenico : JP Morgan Chase précise ses positions









Crédit photo © Ingenico

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 13 août à l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 11 août, le seuil de 10% du capital de la société Ingenico. Elle détient indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 6.509.248 actions Ingenico représentant autant de droits de vote, soit 10,22% du capital et 9,59% des droits de vote de cette société

Elles se répartissent comme suit...

- JP Morgan Securities plc : 6.486.358 actions, soit 10,18% du capital et 9,55% des DDV

- JP Morgan Securities LLC 22 890 actions, soit 0,04% du capital et 0,04% des DDV

- Total JP Morgan Chase & Co : 6 509 248 actions, soit 10,22% du capital et 9,59% des DDV

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ingenico hors marché.

La société JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir, au titre du règlement général de marchés, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 61.467 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (océanes) exerçables à tout moment jusqu'au 26 juin 2022 et pouvant donner droit à autant d'actions Ingenico.

En outre, JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle,

- 348 952 actions Ingenico, prises en compte dans le décompte, au titre de 22 contrats "cash-settled equity swap" à dénouement en espèces, exerçables entre le 18 août 2020 et le 8 février 2023.