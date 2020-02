Ingenico flambe après l'offre de Worldline

(Boursier.com) — Ingenico s'envole de 9% à 114,7 euros en ce début de semaine, enregistrant sa plus forte hausse depuis plus d'un an. Après des mois, voire des années de spéculations, Worldline va finalement racheter son concurrent français dans le cadre d'une offre mixte de 7,8 milliards d'euros. Les actionnaires d'Ingenico recevront ainsi 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico. A l'issue de l'opération, qui doit déboucher sur la création du quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements, les actionnaires d'Ingenico détiendront 35% du groupe combiné.

Gilles Grapinet, PDG de Worldline, a déclaré : "il s'agit d'une opération qui fera date dans le processus de consolidation du secteur européen des paiements, qui sera bénéfique à toutes les parties prenantes de nos deux entreprises, et qui contribuera à renforcer le rôle de l'Europe dans l'écosystème mondial des paiements digitaux". Bernard Bourigeaud, Président du CA d'Ingenico a commenté : "la combinaison de Worldline et d'Ingenico offre une opportunité unique de créer un champion européen incontesté du paiement, capable de rivaliser avec les plus grands acteurs mondiaux. Cette transaction arrive au juste moment où la consolidation s'accélère dans l'industrie et je suis convaincu que l'union de leurs forces transformera profondément l'industrie.