Ingenico Enterprise Retail accompagne l'innovation chez franprix

(Boursier.com) — Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrées est fier d'accompagner franprix dans le déploiement d'une nouvelle innovation : l'adhésion à bibi!, son programme d'avantages clients, grâce aux terminaux de paiement en magasin.

Le terminal de paiement, point d'interaction majeur lors de l'acte d'achat, deviendra à partir de début juin, un nouveau canal de communication pour faire adhérer les clients de franprix à son programme bibi!. Aujourd'hui, l'adhésion aux programmes de fidélité est perçue comme fastidieuse, alors que le consommateur est à la recherche de gain de temps mais aussi de bonnes affaires. L'objectif est donc simple : repenser complètement les différents canaux d'adhésion pour permettre aux clients de découvrir bibi!, y souscrire facilement et en profiter régulièrement.

À l'issue de la transaction dans le magasin, un message sur le terminal de paiement invite le client à saisir son numéro de téléphone mobile pour devenir membre du programme d'avantages clients de fidélité de franprix. Il reçoit ainsi un SMS avec un lien pour accéder directement à un formulaire d'adhésion digital.

"Cette innovation s'inscrit dans notre stratégie de "facilitateur des urbains". Un positionnement qui nous conduit à sans cesse innover pour offrir des solutions adaptées et efficaces à nos clients. Le terminal de paiement est le trait d'union entre mes achats et mon programme d'avantages, il devient donc un canal pertinent qu'il nous fallait tester" indique François Alarcon, Directeur Stratégie et Innovation chez franprix

Ce seront donc les clients de 5 magasins de l'enseigne qui auront la primeur de découvrir et expérimenter cette solution innovante.

Guillaume Pascal, EVP Enterprise Retail chez Ingenico Group ajoute : "Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde franprix depuis des années et très heureux de les accompagner toujours plus loin dans leurs expérimentations et leurs innovations. Ingenico et franprix ont notamment en commun cette volonté de mettre le client au coeur de leurs préoccupations."