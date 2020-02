Ingenico : croissance et résultats financiers solides

Ingenico : croissance et résultats financiers solides









(Boursier.com) — Ingenico Group, leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'année 2019. Le Chiffre d'affaires est de 3.370 millions d'euros, en hausse de 10% à données comparables, avec une croissance solide de Retail à 11% en 2019, une croissance de B&A à 10%. L'EBITDA ressort à 606 millions d'euros, soit 18% du chiffre d'affaires avec un solide free cash-flow de 310 millions d'euros, atteignant 51% de taux de conversion.

Le Ratio de dette nette sur EBITDA est de 2,2x, contre 3,1x à fin 2018

Les objectifs 2020 passent par une croissance organique du chiffre d'affaires net comprise entre 4% et 6%, un EBITDA supérieur à 650 millions d'euros et un taux de conversion de l'EBITDA en free cash-flow supérieur à 50%.

Nicolas Huss, Directeur général d'Ingenico Group, commente : "Le Groupe a enregistré une performance solide, supérieure à nos attentes sur 2019, avec une croissance organique de 10%. La performance de Retail est pleinement en ligne, en hausse de 11%, et B&A a affiché une performance au-delà des attentes, avec une croissance atteignant 10%. Ce dynamisme, couplé au programme Fit for Growth, a permis de générer un EBITDA solide de 606 millions d'euros, supérieur aux objectifs du Groupe.

2019 a été une année de profonds changements, marquée notamment par l'exécution de notre nouveau plan stratégique, dont nous voyons les premiers bénéfices grâce à une organisation plus agile, plus efficace et davantage orientée vers le client. Nous avons relancé B&A et restauré son avantage concurrentiel tout en continuant à investir dans Retail pour accélérer sa croissance. Afin de poursuivre cette dynamique bien amorcée, nous annonçons aujourd'hui une nouvelle étape-clé pour B&A, avec le lancement de l'initiative "Payments Platform as a Service", qui permet de repositionner le point de l'acceptation de paiements plus haut dans la chaîne de valeur, avec un business model plus récurrent.

Les équipes d'Ingenico sont pleinement en action pour assurer cette transformation, et notre performance 2019 constitue un socle solide pour assurer le déploiement de notre plan d'action 2020, en ligne avec notre ambition moyen-terme."