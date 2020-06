Ingenico : coup double

Ingenico : coup double









Crédit photo © Ingenico

(Boursier.com) — Ingenico grimpe de 1,3% à 140,50 euros ce lundi, alors que les analystes de chez Equita sont passés à 'acheter' sur Ingenico en relevant leur cours cible de 119 à 164 euros et ont rehaussé à 'acheter' leur opinion sur Worldline tout en portant leur objectif de 68 à 90 euros. Ingenico a annoncé que la publication de ses résultats pour le 1er semestre 2020 aurait lieu finalement le 22 juillet.

Le 3 février dernier, Ingenico Group et Worldline ont annoncé la création d'un nouveau leader des services de paiement d'envergure mondiale au travers du rapprochement unique des 2 sociétés dans l'écosystème du paiement. Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, avec le soutien des actionnaires de référence et partenaires stratégiques - Six Group, Atos et BPI. Dans la ligne de la publication du 1er trimestre 2020 et afin de fournir une information financière simultanée, Ingenico Group a décidé d'aligner son agenda de communication financière avec celui de Worldline. Par conséquent, la publication des résultats du 1er semestre aura lieu le 22 juillet, la veille au soir de la publication semestrielle de Worldline...

Le groupe Ingenico avait publié au T1 un chiffre d'affaires trimestriel de 658 millions d'euros, en croissance de 4% à données comparables. La croissance Retail à 7% a été impactée par l'épidémie de Covid-19 à partir de mi-mars 2020. La performance de B&A est ressortie stable malgré les premiers impacts du Covid-19 en Asie, bénéficiant de son exposition globale... Le groupe a mis en place depuis un plan d'action pour atténuer les impacts de chiffre d'affaires et préserver la profitabilité et la trésorerie, en exécution dès le début du second trimestre 2020.