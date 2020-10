Ingenico confirme ses objectifs 2020

(Boursier.com) — Ingenico annonce un chiffre d'affaires de 646 millions d'euros au T3, en baisse de 9% à données comparables. Le Retail est en repli organique de 5%, une performance meilleure qu'attendue. Le groupe souligne une stabilisation des activités SMB, Enterprise et Payone, tandis que Global Online reste impacté par le vertical Travel.

Le groupe insiste sur la performance de B&A dans la trajectoire d'un "redressement progressif" avec une baisse organique de 14% au T3.

En termes de perspectives, 'Fit for Growth' et le plan d'action Covid-19 sont jugés en pleine exécution pour délivrer 135 millions d'euros d'impact en 2020.

L'ensemble des objectifs 2020 sont ainsi réitérés avec une baisse organique à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute du chiffre d'affaires en 2020, une Marge d'EBITDA 2020 supérieure à 21% sur le chiffre d'affaires net et un Taux de conversion de l'EBITDA en free cash-flow supérieur à 50%.

Michel-Alain Proch, Directeur financier d'Ingenico Group, a commenté : "Dans le contexte de la crise du Covid-19, le Groupe a affiché une performance solide tout au long du troisième trimestre, avec une croissance organique en baisse de 9% se composant d'une meilleure performance qu'attendue de Retail tandis que B&A ressort complètement en ligne avec nos attentes. L'évolution récente de la situation sanitaire nous conduit à rester prudents sur la pente de reprise du quatrième trimestre qui devrait être plus graduelle que prévue. Après prise en compte de la dynamique des deux derniers trimestres de l'année, nous confirmons notre scénario à savoir une baisse organique à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute du chiffre d'affaires en 2020.

Au cours de ces 9 premiers mois de l'année, nous avons poursuivi l'exécution avec succès de notre plan d'action Covid-19 ainsi que notre plan Fit for Growth, et confirmons notre objectif de générer un impact EBITDA de 135 millions d'euros d'économies en 2020. Je voudrais remercier nos équipes pour leur mobilisation proactive durant cette période, et saluer leur engagement qui nous a permis d'atteindre ces résultats opérationnels solides trimestre après trimestre, et ce, malgré la situation sanitaire. Enfin, le rapprochement avec Worldline est maintenant réalisé, et l'intégration est complètement en ligne afin de créer un champion européen incontesté des paiements. "