ING va supprimer 450 postes aux Pays-Bas

ING va supprimer 450 postes aux Pays-Bas









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ING va fermer plus de la moitié de ses agences aux Pays-Bas et y supprimer 450 postes, rapporte 'Het Financieele Dagblad' en citant la banque. ING, qui estime que ses clients se rendent de moins en moins dans les agences traditionnelles avec le développement des opérations en ligne, va en revanche développer des "points de service" où les clients peuvent réaliser des "opérations simples". L'établissement financier dispose déjà de 246 points de service aux Pays-Bas et souhaite porter ce nombre à 321 dans les mois à venir. 69 agences vont fermer leurs portes d'ici l'été 2022. Le quotidien ajoute que près de 200 emplois seront supprimés dans le conseil en patrimoine. L'objectif serait toutefois que les employés des divisions ciblées soient transférés autant que possible vers des départements où la banque est confrontée à des pénuries de personnel.