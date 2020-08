ING : le coût du risque s'envole, les résultats chutent

(Boursier.com) — ING espère que son coût du risque va commencer à baisser au cours de la seconde partie de l'exercice. Il faut dire que la plus grande banque néerlandaise a vu ses provisions pour créances douteuses plus que doubler au deuxième trimestre, à 1,34 milliard d'euros. De quoi porter le total des provisions sur le semestre à près de 2 MdsE. Steven Van Rijswijk, qui dirige ING depuis le mois dernier, a indiqué que ce chiffre reflétait des perspectives économiques qui se sont détériorées au cours du trimestre et un impact "important" d'une affaire de fraude. ING n'a pas détaillé ce sujet mais les spécialistes évoquent l'exposition du groupe à Wirecard.

Sur les trois mois clos fin juin, l'établissement financier a vu son résultat net chuter de 79% à 299 millions d'euros, en raison des provisions et d'une dépréciation du goodwill légèrement supérieure à ce qui avait été annoncé, à 310 millions d'euros. Le résultat imposable a reculé de 73% à 542 ME pour des revenus en repli de 0,1% à 4,6 MdsE. La bonne nouvelle vient de la solidité du capital avec un ratio CET1 qui s'est amélioré de 100 points de base sur 3 mois, à 15%.