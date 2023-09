Infrastructures : le projet de nouvelle taxe du gouvernement ne passe pas

(Boursier.com) — La nouvelle taxe sur les infrastructures de transport proposée par le gouvernement n'est logiquement guère au goût des sociétés directement concernées, mais pas que. Chez Eiffage, qui exploite en France plusieurs réseaux autoroutiers, on estime que le projet sur les autoroutes entraînera une diminution d'environ 117 millions d'euros du résultat opérationnel courant consolidé de la société. "L'impact sur le résultat net consolidé part du groupe est à apprécier après intérêts minoritaires, sur la quote-part de 52% revenant à Eiffage", précise la firme dans un communiqué, dans lequel elle s'engage "à mettre en oeuvre toutes les voies de recours et tous les moyens appropriés afin de faire valoir ses droits", notamment quant au respect de son contrat avec l'Etat.

Du côté de Vinci, l'impact de cette nouvelle taxe sur le groupe, sur la base des chiffres d'affaires 2022 des entités concernées (ASF, Cofiroute, Escota et Aéroports de Lyon), est estimé à environ 260 millions d'euros sur l'exercice. Ce montant porte quasi-exclusivement sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Vinci "conteste ce projet contraire à la lettre et à l'esprit des contrats de concessions, notamment ceux signés entre l'Etat concédant et les sociétés concessionnaires d'autoroutes - lesquels comprennent des clauses de neutralité fiscale - et entend utiliser toutes les voies de recours".

Pour ADP, la taxe aurait eu en 2022 un impact d'environ 100 millions d'euros, sur les charges opérationnelles courantes (impôts et taxes) d'ADP SA, diminuant d'autant l'Ebitda du groupe. Le gestionnaire des aéroports parisiens estime qu'environ 75% de la charge supplémentaire liée à la taxe serait imputable au périmètre régulé et 25% au périmètre non-régulé. Aéroports de Paris prévoit de répercuter l'augmentation des charges régulées dans les tarifs de redevances. La hausse des tarifs serait échelonnée sur deux à trois ans, afin de contenir son effet pour les compagnies aériennes et respecter le principe, prévu par la loi, d'une évolution "modérée" des tarifs d'une année sur l'autre.

Chez Air France, on affirme que cette mesure n'est "pas du tout une bonne nouvelle puisque les aéroports déverseront ce surcoût sur les compagnies aériennes". La directrice générale de la compagnie, Anne Rigail, a précisé sur 'RTL' : "ce qui nous pose problème dans ce projet de loi, c'est que seuls les gros aéroports sur lesquels Air France mais aussi l'ensemble des compagnies françaises opèrent majoritairement seront concernés alors qu'un aéroport comme Beauvais sur lequel une low-cost étrangère opère ne sera pas concerné". "Donc pour nous, cela induit une nouvelle distorsion de concurrence qui va nous faire du mal", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a annoncé mercredi, dans le cadre du projet de loi de finances 2024, la création d'une taxe sur les grandes concessions autoroutières et les principaux aéroports qui doit rapporter 600 millions d'euros par an. Ce projet de loi doit être déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 3 octobre pour être examiné et débattu avant d'être voté dans les deux chambres.