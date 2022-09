Infotel : une publication de qualité

(Boursier.com) — Dans des volumes il est vrai limités, Infotel défie la torpeur générale à l'ouverture du marché parisien, sur un gain de 2% à 51 euros. La société de services informatiques a enregistré un résultat opérationnel courant de 14,1 ME au 1er semestre 2022, en croissance de +38,1%, pour un chiffre d'affaires en hausse organique de 15,6% à 149,3 ME. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 9,5%. Au 30 juin, le groupe ne présente aucune dette financière. La trésorerie à la fin du 1er semestre 2022 s'établit à 94,8 ME.

Le management est confiant au second semestre dans la poursuite d'une croissance soutenue et dans l'atteinte d'une marge opérationnelle courante au moins égale à celle du premier semestre, conformément à son plan stratégique 2026...

Prenant acte de ces annonces, Portzamparc passe de 'conserver' à 'renforcer' sur le titre et ajuste sa cible de 56,1 à 56,9 euros. Le broker considère que le profil du groupe est appréciable dans le contexte actuel (belle récurrence du chiffre d'affaires, amortisseur en cas de dépression économique du fait du fort niveau de sous-traitance, cash net) tandis que l'amélioration récente du recrutement net (effectif interne +5,9% entre fin décembre et fin juin après 3 ans de stagnation) est un catalyseur significatif.